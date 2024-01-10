(Рахимова) Халифа
Место рожденияс.Петряксы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Петряксы
Рождение ребёнка
1929
Сын: Вагапов Шамиль
Отец ребёнка: Вагапов Рашид R-Y16505
с.Петряксы
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагапов Рашид R-Y16505
с.Петряксы
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Вагапов Равиль
Отец ребёнка: Вагапов Рашид R-Y16505
с.Петряксы
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Вагапов Максут
Отец ребёнка: Вагапов Рашид R-Y16505
с.Петряксы
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно