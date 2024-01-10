(Рахимова) Халифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рахимова) Халифа

Место рождения

с.Петряксы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1933 г.р.
Около 1935 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Петряксы
Рождение ребёнка
1929

Сын: Вагапов Шамиль

Отец ребёнка: Вагапов Рашид R-Y16505

с.Петряксы
Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Рашид R-Y16505

с.Петряксы
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Вагапов Равиль

Отец ребёнка: Вагапов Рашид R-Y16505

с.Петряксы
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Вагапов Максут

Отец ребёнка: Вагапов Рашид R-Y16505

с.Петряксы
Развод
Неизвестно

Муж: Вагапов Рашид R-Y16505

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Рашид R-Y16505

Смерть
Неизвестно
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