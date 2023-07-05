Шишкова Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиДо 1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1774
Отец ребёнка: Шишков Феодор Никифоров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лукерья Федорова
Отец ребёнка: Шишков Феодор Никифоров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара Федорова
Отец ребёнка: Шишков Феодор Никифоров
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1793