Шишкова Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

До 1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Шишков Алексей Федоров

Отец ребёнка: Шишков Феодор Никифоров

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лукерья Федорова

Отец ребёнка: Шишков Феодор Никифоров

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара Федорова

Отец ребёнка: Шишков Феодор Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1793