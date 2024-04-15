Горбачева Юлиания Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева Юлиания Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1906 ст.

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Горбачев Андрей Ефимович

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQS-C?i=842&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачев Андрей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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