Шулаев Сергей Александрович
Место рожденияКонстантиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Дата рождения1918
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Шулаев Александр
Мать: Анна
Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Работа или профессия
С 1945 по 1950
с.Константиновка
Председатель колхоза
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952
с.Константиновка, Орджаникидзовский р-н, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н