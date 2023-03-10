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Шулаев Сергей Александрович

Место рождения

Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н

Дата рождения

1918

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
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Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Шулаев Александр

Мать: Анна

Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Работа или профессия
С 1945 по 1950
с.Константиновка
Председатель колхоза
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулаева Клавдия Алексеевна

Смерть
1952
с.Константиновка, Орджаникидзовский р-н, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н