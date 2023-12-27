Lomteva (Оглы) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lomteva (Оглы) Татьяна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1941

Дата смерти

27.12.2023

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Ogli Ождар

Мать: Ogli Irina

Россия
Рождение ребёнка
31.01.1965

Дочь: Volkova Olga

Отец ребёнка: Lomtev Gennadiy

Рождение ребёнка
24.08.1972

Дочь: Chetverikova Ekaterina

Отец ребёнка: Lomtev Gennadiy

Россия
Смерть
27.12.2023
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Accident
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