Lomteva (Оглы) Татьяна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1941
Дата смерти27.12.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Ogli Ождар
Мать: Ogli Irina
Россия
Рождение ребёнка
31.01.1965
Дочь: Volkova Olga
Отец ребёнка: Lomtev Gennadiy
Рождение ребёнка
24.08.1972
Дочь: Chetverikova Ekaterina
Отец ребёнка: Lomtev Gennadiy
Россия
Смерть
27.12.2023
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Accident