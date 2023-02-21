Шевкаленко (Муращенко) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевкаленко (Муращенко) Пелагея Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1906

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1935

Дочь: Сычова Виля Николаевна

Отец ребёнка: Шевкаленко Николай Павлович

Рождение ребёнка
10.07.1937

Сын: Шевкаленко Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Шевкаленко Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевкаленко Николай Павлович

Смерть
1962
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