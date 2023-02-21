Шевкаленко (Муращенко) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1906
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1935
Дочь: Сычова Виля Николаевна
Отец ребёнка: Шевкаленко Николай Павлович
Рождение ребёнка
10.07.1937
Сын: Шевкаленко Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Шевкаленко Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962