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Зубкова Мария Михайловна

Место рождения

Минино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Зубков Михаил Павлович

Мать: Трусова Татьяна Афиевна

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шабалов Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Шабалов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Шабалова Лия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шабалов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Шабалова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шабалов Дмитрий Иванович

Селища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Шабалов Феодосий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шабалов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Шабалов Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Шабалов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалов Дмитрий Иванович

Смерть
1947
Кохма, Кохма, Ивановская область