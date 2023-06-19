Зубкова Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Зубков Михаил Павлович
Мать: Трусова Татьяна Афиевна
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Шабалов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Шабалова Лия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шабалов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Шабалова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шабалов Дмитрий Иванович
Селища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935
Сын: Шабалов Феодосий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шабалов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шабалов Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Шабалов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947
Кохма, Кохма, Ивановская область