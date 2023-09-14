Модестова Апполинария Кодратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Модестова Апполинария Кодратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879 ст.

Отец: Кодратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1904 ст.

Сын: Модестов Алексей Ипатович

Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1907 ст.

Сын: Модестов Александр Ипатович

Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.05.1909 ст.

Сын: Модестов Иван Ипатович

Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1910 ст.

Дочь: Модестова Анна Ипатовна

Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1913 ст.

Дочь: Мария Ипатовна

Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1916 ст.

Дочь: Александра Ипатовна

Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.1918 ст.

Дочь: Александра Ипатовна

Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Модестов Ипатий Харламович

Место жительства
Неизвестно
Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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