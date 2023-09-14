Модестова Апполинария Кодратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1879 ст.
Отец: Кодратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1904 ст.
Сын: Модестов Алексей Ипатович
Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович
Рождение ребёнка
16.08.1907 ст.
Сын: Модестов Александр Ипатович
Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.05.1909 ст.
Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович
Рождение ребёнка
21.09.1910 ст.
Дочь: Модестова Анна Ипатовна
Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович
Рождение ребёнка
10.07.1913 ст.
Дочь: Мария Ипатовна
Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович
Рождение ребёнка
18.02.1916 ст.
Дочь: Александра Ипатовна
Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович
Рождение ребёнка
24.01.1918 ст.
Дочь: Александра Ипатовна
Отец ребёнка: Модестов Ипатий Харламович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно