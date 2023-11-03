Гусельникова Агафья Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1871
Сын: Гусельников Максим Афанасьев
Отец ребёнка: Гусельников Афанасий Романов
Рождение ребёнка
24.03.1875
Сын: Гусельников Захар Афанасьев
Отец ребёнка: Гусельников Афанасий Романов
Рождение ребёнка
20.07.1877
Дочь: Христина Афанасьева
Отец ребёнка: Гусельников Афанасий Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно