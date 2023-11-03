Гусельникова Агафья Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусельникова Агафья Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1871

Сын: Гусельников Максим Афанасьев

Отец ребёнка: Гусельников Афанасий Романов

Рождение ребёнка
24.03.1875

Сын: Гусельников Захар Афанасьев

Отец ребёнка: Гусельников Афанасий Романов

Рождение ребёнка
20.07.1877

Дочь: Христина Афанасьева

Отец ребёнка: Гусельников Афанасий Романов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусельников Афанасий Романов

Смерть
Неизвестно
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