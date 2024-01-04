Бугаёва (Скрипникова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаёва (Скрипникова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Федоровка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

30.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1987

Отец: Скрипников Николай Александрович

Мать: Скрипникова Татьяна Георгиевна

Федоровка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.04.2007

Сын: Бугаёв Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Бугаёв Николай Николаевич

Русско-Лютино, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.06.2013

Дочь: Бугаёва Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Бугаёв Николай Николаевич

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