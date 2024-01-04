Бугаёва (Скрипникова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1987
Рождение ребёнка
08.04.2007
Сын: Бугаёв Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Бугаёв Николай Николаевич
Русско-Лютино, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.06.2013
Дочь: Бугаёва Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Бугаёв Николай Николаевич