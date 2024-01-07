Кондрашова Варвара Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Варвара Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

24.04.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Кондрашов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Дорофеевич

Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
24.04.1918
Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
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