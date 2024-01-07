Кондрашова Варвара Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смерти24.04.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Кондрашов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Дорофеевич
Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
24.04.1918
Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область