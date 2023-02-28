Ефремов Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Семен Иванович

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Место рождения

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов (переведен В 1826) Иван Алексеевич

Мать: не указана

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ефремов Григорий Семенович

Мать ребёнка: Ефремова Ефросинья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ефремов Лаврентий Семенович

Мать ребёнка: Ефремова Ефросинья

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Ефремова Ефросинья

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
До 1826
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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