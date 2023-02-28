Ефремов Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефремов (переведен В 1826) Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ефремов Григорий Семенович
Мать ребёнка: Ефремова Ефросинья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ефремов Лаврентий Семенович
Мать ребёнка: Ефремова Ефросинья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Ефремова Ефросинья
Смерть
До 1826