Антюшев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антюшев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1736 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Антюшев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Антюшева Федосья Васильевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Антюшева Настасья Федоровна

Мать ребёнка: Антюшева Федосья Васильевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антюшева Федосья Васильевна

Смерть
До 1811
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