Антюшев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761 ст.
Мать ребёнка: Антюшева Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Антюшева Настасья Федоровна
Мать ребёнка: Антюшева Федосья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1811