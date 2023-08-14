Кузнецова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Василий Степанович
Мать: Кузнецова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Правосудов Василий Порфирьевич
Отец ребёнка: Правосудов Порфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Правосудов Виктор Порфирьевич
Отец ребёнка: Правосудов Порфирий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Правосудов Порфирий