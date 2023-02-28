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Яковлев Михаил Иванович

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
03.01.1908 ст.

Сын: Яковлев Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Яковлева Елизавета Федоровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Запись в метрической книге Успенской (Михайло-Архангельской) церкви г. Орла.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно
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