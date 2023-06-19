Параскева Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Феодоровна

Параскева Феодоровна

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)