Леонтьев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1955
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1955
Отец: Леонтьев Александр
Мать: Леонтьева Раиса
Бракосочетание
05.08.1977
Рождение ребёнка
27.05.1978
Сын: Леонтьев Валентин Владимирович
Мать ребёнка: Леонтьева Роза Николаевна
Рождение ребёнка
30.10.1980
Сын: Леонтьев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Леонтьева Роза Николаевна
Рождение ребёнка
14.06.1989
Дочь: Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Леонтьева Роза Николаевна