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Леонтьев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1955

Отец: Леонтьев Александр

Мать: Леонтьева Раиса

Бракосочетание
05.08.1977

Жена: Леонтьева Роза Николаевна

Рождение ребёнка
27.05.1978

Сын: Леонтьев Валентин Владимирович

Мать ребёнка: Леонтьева Роза Николаевна

Рождение ребёнка
30.10.1980

Сын: Леонтьев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Леонтьева Роза Николаевна

Рождение ребёнка
14.06.1989

Дочь: Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Леонтьева Роза Николаевна

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