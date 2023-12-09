Пчела Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти21.02.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Комяшко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1933
Дочь: Комяшко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Комяшко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1947
Дочь: Сивограк Маня Ивановна
Отец ребёнка: Комяшко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожушная Галина Ивановна
Отец ребёнка: Комяшко Иван Васильевич
Смерть
21.02.1977