Пчела Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчела Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

21.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1927

Сын: Комяшко Василий Иванович

Отец ребёнка: Комяшко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1933

Дочь: Комяшко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Комяшко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1947

Дочь: Сивограк Маня Ивановна

Отец ребёнка: Комяшко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожушная Галина Ивановна

Отец ребёнка: Комяшко Иван Васильевич

Смерть
21.02.1977
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