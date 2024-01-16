Безверхая Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезверхая Екатерина Тимофеевна

Безверхая Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Григорьевна Безверхая

Отец ребёнка: Безверхий Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Безверхий Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ксения Григорьевнв

Отец ребёнка: Безверхий Григорий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безверхий Григорий Яковлевич

Смерть
1849
Причина смерти: цинготная
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close