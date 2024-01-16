Безверхая Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Григорьевна Безверхая
Отец ребёнка: Безверхий Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Безверхий Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ксения Григорьевнв
Отец ребёнка: Безверхий Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849
Причина смерти: цинготная
Похороны
Неизвестно