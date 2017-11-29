Шилов Вадим Ромнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Вадим Ромнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.2017

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2017

Отец: Шилов Роман Анатольевич

Мать: Шилова Светлана

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