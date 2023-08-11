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Семендяева Ярославна Васильевна
Семендяева Ярославна Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2010
Пол
Женский
Отец
Калязин Василий Михайлович
1965 г.р.
Мать
Семендяева Наталья Евгеньевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010
Отец:
Калязин Василий Михайлович
Мать:
Семендяева Наталья Евгеньевна
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