Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Суходольский Роберт
Суходольский Роберт
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.?
Дата смерти
13.04.2009
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Суходольская Ядвига
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.?
Отец: не указан
Мать:
Суходольская Ядвига
Смерть
13.04.2009
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия