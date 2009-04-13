Суходольский Роберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суходольский Роберт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.?

Дата смерти

13.04.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.?

Отец: не указан

Мать: Суходольская Ядвига

Смерть
13.04.2009
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