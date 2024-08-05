Клюкицов Евгений Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Клюкицов Евгений Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюкицов Михаил Михайлович

Мать: Клюкицова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкицова Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюкицов Юрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюкицов Игорь

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкицова Надежда Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкицова Надежда Федоровна

Смерть
Неизвестно

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