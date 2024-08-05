Клюкицов Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клюкицов Михаил Михайлович
Мать: Клюкицова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюкицов Юрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюкицов Игорь
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно