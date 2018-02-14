Бак Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бак Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.2018

Пол

Мужской

Отец

1995 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2018

Отец: Бак Николай Андреевич

Мать: Бак Дарья

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