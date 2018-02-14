Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Бак Виктор
Бак Виктор
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.2018
Пол
Мужской
Отец
Бак Николай Андреевич
1995 г.р.
Мать
Бак Дарья
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2018
Отец:
Бак Николай Андреевич
Мать:
Бак Дарья
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия