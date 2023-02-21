(Кузьмина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Белюкина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван
Бобрик гора, Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Иван
Смерть
Неизвестно