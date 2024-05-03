Ванюшина (Горбатых) Марина Анатольевна 24.09.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ванюшина (Горбатых) Марина Анатольевна

Место рождения

Семей

Дата рождения

24.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1981

Отец: Горбатых Анатолий Иванович

Мать: Горбатых (Зверева) Елена Владиммровна

Семей
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефименко Дмитрий Викторвич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюшин Алексей Леонидович

Рождение ребёнка
19.01.2008

Дочь: Ванюшина Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Ванюшин Алексей Леонидович

Рождение ребёнка
07.07.2011

Сын: Ванюшин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ванюшин Алексей Леонидович

Рождение ребёнка
14.04.2013

Дочь: Ванюшин Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Ванюшин Алексей Леонидович

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