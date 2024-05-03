Ванюшина (Горбатых) Марина Анатольевна
Место рожденияСемей
Дата рождения24.09.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1981
Семей
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.2008
Дочь: Ванюшина Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Ванюшин Алексей Леонидович
Рождение ребёнка
07.07.2011
Отец ребёнка: Ванюшин Алексей Леонидович
Рождение ребёнка
14.04.2013
Дочь: Ванюшин Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Ванюшин Алексей Леонидович