Панин Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1950
Дата смерти17.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1950
Бракосочетание
Около 1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 1984
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.02.2021