Панин Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанин Владимир Григорьевич

Панин Владимир Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1950

Дата смерти

17.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1950

Отец: Панин Григорий Андреевич

Мать: Панина Антонина Радионовна

Бракосочетание
Около 1977

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Около 1984

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.02.2021