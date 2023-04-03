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Федяков Киприан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 10-12 февраля 1911г Сокольского села запасного рядового Киприана Иоаннова Федякова дочь Нина 5 недель от слабости
Смерть
Неизвестно