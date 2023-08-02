Козырева (Зуева) Марья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Козырев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
01.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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Рождение ребёнка
20.03.?
Дочь: Шестакова Александра Петровна
Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козырева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич
Смерть
Неизвестно