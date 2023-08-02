Козырева (Зуева) Марья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Зуева) Марья Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Козырев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
01.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.?

Дочь: Шестакова Александра Петровна

Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Леонид Петрович

Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козырева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Евгений Петрович

Отец ребёнка: Козырев Петр Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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