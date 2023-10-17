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Зятьков Василей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Зятьков Петр Афанасьевич

Мать: Зятькова Афросинья Семеновна

Место жительства
С 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 года за №11627 перечислены (из Редкой) сей же волости в деревню Куликовскую
Место жительства
До 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 года за №11627 перечислены (из Редкой) сей же волости в деревню Куликовскую
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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