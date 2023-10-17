Зятьков Василей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Место жительства
С 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 года за №11627 перечислены (из Редкой) сей же волости в деревню Куликовскую
Место жительства
До 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 года за №11627 перечислены (из Редкой) сей же волости в деревню Куликовскую
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно