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Женский

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Не указан

Мать

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ФА
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Халима

Отец ребёнка: Мухаметдамин

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гафура

Отец ребёнка: Мухаметдамин

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кутлумбетов Абдулла

Отец ребёнка: Мухаметдамин

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кутлумбетов Гибайдулла

Отец ребёнка: Мухаметдамин

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Янчурина Элимэ

Отец ребёнка: Мухаметдамин

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бикбулатовы Сахира

Отец ребёнка: Мухаметдамин

Рождение ребёнка
16.06.1911

Дочь: Аюпова Закира

Отец ребёнка: Мухаметдамин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметдамин

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