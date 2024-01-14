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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Халима
Отец ребёнка: Мухаметдамин
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гафура
Отец ребёнка: Мухаметдамин
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кутлумбетов Абдулла
Отец ребёнка: Мухаметдамин
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Мухаметдамин
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Янчурина Элимэ
Отец ребёнка: Мухаметдамин
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бикбулатовы Сахира
Отец ребёнка: Мухаметдамин
Рождение ребёнка
16.06.1911
Дочь: Аюпова Закира
Отец ребёнка: Мухаметдамин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметдамин