Стаценко Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаценко Виктор Васильевич

Стаценко Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Стаценко Александр Викторович

Мать ребёнка: Стаценко Алла Владимировна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Стаценко Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Стаценко Алла Владимировна

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Кановалова Мария Викторовна

Мать ребёнка: Стаценко Алла Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стаценко Алла Владимировна