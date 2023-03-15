Стаценко Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Стаценко Александр Викторович
Мать ребёнка: Стаценко Алла Владимировна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Стаценко Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Стаценко Алла Владимировна
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Кановалова Мария Викторовна
Мать ребёнка: Стаценко Алла Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно