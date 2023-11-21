Фролова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Екатерина Васильевна

Фролова Екатерина Васильевна

Место рождения

о.Сахалин

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

о.Сахалин
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Георгий

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Георгий

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Георгий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close