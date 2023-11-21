Фролова Екатерина Васильевна
Место рожденияо.Сахалин
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
о.Сахалин
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Георгий
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Георгий
Смерть
Неизвестно