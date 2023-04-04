Носков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Около 1794 г.р.
Вычислено 1795 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1803 г.р.

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СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Фёкла Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Носков Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Сыромятникова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Носков Максим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Устинья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1815

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Евдокия Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1833