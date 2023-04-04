Носков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Фёкла Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Носков Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Сыромятникова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Устинья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1815
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Евдокия Георгиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833