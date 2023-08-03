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Лемишко Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Лемишко Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1914

Дочь: Диденко Полина

Мать ребёнка: Лемишко Прасковья

Рассошенцы, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билоконь Евдокия

Мать ребёнка: Лемишко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лемишко Андрей

Мать ребёнка: Лемишко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лемешко Степан

Мать ребёнка: Лемишко Прасковья

Смерть
Неизвестно
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