Лемишко Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Лемишко Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1914
Дочь: Диденко Полина
Мать ребёнка: Лемишко Прасковья
Рассошенцы, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билоконь Евдокия
Мать ребёнка: Лемишко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лемишко Андрей
Мать ребёнка: Лемишко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лемешко Степан
Мать ребёнка: Лемишко Прасковья
Смерть
Неизвестно