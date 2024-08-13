Власов Спиридон Свирид Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Спиридон Свирид Максимович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1746

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Власов Максим Семенович

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Власова Христина Спиридоновна

Мать ребёнка: Власова (Маслова) Степанида Никонова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Власов Степан Спиридонович

Мать ребёнка: Власова (Маслова) Степанида Никонова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Власова Настасья Спиридоновна

Мать ребёнка: Власова (Маслова) Степанида Никонова

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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