Власов Спиридон Свирид Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Власов Максим Семенович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Власова Христина Спиридоновна
Мать ребёнка: Власова (Маслова) Степанида Никонова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Власов Степан Спиридонович
Мать ребёнка: Власова (Маслова) Степанида Никонова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Власова Настасья Спиридоновна
Мать ребёнка: Власова (Маслова) Степанида Никонова