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Железнов Антон Ильич

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Железнов Илья Иванович

Мать: Железнова Евдокия Степановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1828

Сын: Железнов Даниил Антонович

Мать ребёнка: Железнова Настасья Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Железнова Агафья Михайловна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Железнова Агафья Михайловна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Железнова Агафья Михайловна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Железнова Агафья Михайловна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Агафья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Настасья Васильевна

Смерть
После 1858
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