Железнов Антон Ильич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1828
Сын: Железнов Даниил Антонович
Мать ребёнка: Железнова Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Железнова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Железнова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Железнова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Железнова Агафья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858