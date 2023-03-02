Никифорова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1752 и 1753
Дата смертиДо 1820
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1752 и 1753
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775
Сын: Никифоров Василий Никифорович
Отец ребёнка: Никифоров Никифор (Васильевич)
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Дочь: Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Никифоров Никифор (Васильевич)
Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Никифоров Никифор (Васильевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Яков Никифорович
Отец ребёнка: Никифоров Никифор (Васильевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1820