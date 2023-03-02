Никифорова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1752 и 1753

Дата смерти

До 1820

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1752 и 1753

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775

Сын: Никифоров Василий Никифорович

Отец ребёнка: Никифоров Никифор (Васильевич)

Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Дочь: Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифоров Никифор (Васильевич)

Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Никифоров Никифор (Васильевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Яков Никифорович

Отец ребёнка: Никифоров Никифор (Васильевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Никифор (Васильевич)

Смерть
До 1820
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