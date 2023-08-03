Слукинов Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Слукин Алексей Осипович
Мать: Слукина Авдотья Еремеева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Слукина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Слукина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Аграфена Егоровна
Мать ребёнка: Слукина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Слукина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Слукина Лукерья Ивановна
Смерть
1816