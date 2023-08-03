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Слукинов Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Слукин Алексей Осипович

Мать: Слукина Авдотья Еремеева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Слукина Лукерья Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Слукина Лукерья Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Аграфена Егоровна

Мать ребёнка: Слукина Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Слукинов Михей Егорович

Мать ребёнка: Слукина Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Слукинов Елисей Егорович

Мать ребёнка: Слукина Лукерья Ивановна

Смерть
1816
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