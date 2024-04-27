Лузин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1881
Дата смерти25.01.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1881
Отец: Лузин Федор Андреевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лузин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Лузина (Петрова) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
01.07.1908
Сын: Лузин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Лузина (Петрова) Евдокия Андреевна
Смерть
25.01.1942