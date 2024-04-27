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Лузин Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1881

Дата смерти

25.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1881

Отец: Лузин Федор Андреевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лузин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Лузина (Петрова) Евдокия Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.07.1908

Сын: Лузин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Лузина (Петрова) Евдокия Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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