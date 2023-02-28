Антропов Никандр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения04.06.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1878 ст.
Бракосочетание
21.01.1898 ст.
Ольховка, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
09.04.1901
Сын: Антропов Александр Никандрович
Мать ребёнка: Антропова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Антропов Афанасий Никандрович
Мать ребёнка: Антропова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Васильева Наталья Никандровна
Мать ребёнка: Антропова Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно