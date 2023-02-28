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Антропов Никандр Тимофеевич

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Место рождения

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

04.06.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1878 ст.

Отец: Антропов Тимофей Васильевич

Мать: Антропова Степанида Степановна

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
21.01.1898 ст.

Жена: Антропова Анастасия Петровна

Ольховка, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
09.04.1901

Сын: Антропов Александр Никандрович

Мать ребёнка: Антропова Анастасия Петровна

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Антропов Афанасий Никандрович

Мать ребёнка: Антропова Анастасия Петровна

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Васильева Наталья Никандровна

Мать ребёнка: Антропова Анастасия Петровна

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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