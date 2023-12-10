Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шерстянкин Иван Евлампиевич
Отец ребёнка: Шерстянкин Евлампий Евстифеевич
Котельный
Рождение ребёнка
10.11.1902
Сын: Шерстянкин Михаил Евлампиевич
Отец ребёнка: Шерстянкин Евлампий Евстифеевич
Кругловск
Рождение ребёнка
06.04.1908
Дочь: Шерстянкина Анфиса Евлампиевна
Отец ребёнка: Шерстянкин Евлампий Евстифеевич
Рождение ребёнка
21.11.1910
Дочь: Шерстянкина Екатерина Евлампиевна
Отец ребёнка: Шерстянкин Евлампий Евстифеевич
Рождение ребёнка
28.03.1913
Сын: Шерстянкин Георгий Евлампиевич
Отец ребёнка: Шерстянкин Евлампий Евстифеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шерстянкин Константин Евлампиевич
Отец ребёнка: не указан