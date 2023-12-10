Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шерстянкин Иван Евлампиевич

Отец ребёнка: Шерстянкин Евлампий Евстифеевич

Котельный
Рождение ребёнка
10.11.1902

Сын: Шерстянкин Михаил Евлампиевич

Отец ребёнка: Шерстянкин Евлампий Евстифеевич

Кругловск
Рождение ребёнка
06.04.1908

Дочь: Шерстянкина Анфиса Евлампиевна

Отец ребёнка: Шерстянкин Евлампий Евстифеевич

Рождение ребёнка
21.11.1910

Дочь: Шерстянкина Екатерина Евлампиевна

Отец ребёнка: Шерстянкин Евлампий Евстифеевич

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.03.1913

Сын: Шерстянкин Георгий Евлампиевич

Отец ребёнка: Шерстянкин Евлампий Евстифеевич

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстянкин Евлампий Евстифеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерстянкин Константин Евлампиевич

Отец ребёнка: не указан

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