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Клименко Мария яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1928

Дата смерти

15.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1928

Отец: Клименко Яков андреевич

Мать: Клименко Мария Уласовна

Рождение ребёнка
09.05.?

Сын: Клименко виктор Васильевич

Отец ребёнка: Клименко василий яковлевич

Сокольники 2-е, Новомосковский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клименко василий яковлевич

Смерть
15.04.2019
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