Клименко Мария яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1928
Дата смерти15.04.2019
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1928
Отец: Клименко Яков андреевич
Мать: Клименко Мария Уласовна
Рождение ребёнка
09.05.?
Сын: Клименко виктор Васильевич
Отец ребёнка: Клименко василий яковлевич
Сокольники 2-е, Новомосковский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клименко василий яковлевич
Смерть
15.04.2019