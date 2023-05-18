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Krievs Rečs

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Krievs Jānis

Мать: Krievs Maija