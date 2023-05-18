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Krievs Rečs
Krievs Rečs
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Пол
Мужской
Отец
Krievs Jānis
1800 г.р.
Мать
Krievs (--) Maija
1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Krievs Jānis
Мать:
Krievs Maija
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