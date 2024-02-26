Пыжов Козьма Абрамов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Пыжов Андрей Козьмин (Ич)
Мать ребёнка: Пыжова Марфа Васильева (Вна)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Пыжова) Анна Кузьми (Нична)
Мать ребёнка: Пыжова Марфа Васильева (Вна)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
1806