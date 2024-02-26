Пыжов Козьма Абрамов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжов Козьма Абрамов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Пыжов Абрам Никитин (Ович)

Мать: Пыжова Настасья Клементьева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжова Марфа Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Пыжов Андрей Козьмин (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Марфа Васильева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Пыжова) Анна Кузьми (Нична)

Мать ребёнка: Пыжова Марфа Васильева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Смерть
1806

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