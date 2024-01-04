Самсонов Михаил Лазарев
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
22 года в 1897 году. Раскольники Перепись населения 1897 г. Ялуторовский уезд, Саламатовская волость, д.Ильина. Архив ГАТО (Тобольск).
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Самсонова Фекла Михайлова
Мать ребёнка: Самсонова Агафья Васильева
1 год в 1897 году. Раскольники Перепись населения 1897 г. Ялуторовский уезд, Саламатовская волость, д.Ильина. Архив ГАТО (Тобольск).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно