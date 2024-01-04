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Самсонов Михаил Лазарев

Место рождения

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Самсонов Лазарь Евлампиев

Мать: Самсонова Настасья Никифорова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1897 году. Раскольники Перепись населения 1897 г. Ялуторовский уезд, Саламатовская волость, д.Ильина. Архив ГАТО (Тобольск).
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Самсонова Фекла Михайлова

Мать ребёнка: Самсонова Агафья Васильева

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1897 году. Раскольники Перепись населения 1897 г. Ялуторовский уезд, Саламатовская волость, д.Ильина. Архив ГАТО (Тобольск).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Агафья Васильева

Смерть
Неизвестно
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