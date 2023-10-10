Рахманина Авдотья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахманина Авдотья Михайлова

Рахманина Авдотья Михайлова

Место рождения

Мордово, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Рахманин Михаил Иванов

Мать: Афимья

Мордово, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.12.1851

Дочь: Дворянкина Анна Сергеева

Отец ребёнка: Дворянкин Сергей Моисеев

Рождение ребёнка
20.10.1854

Сын: Обидин Егор Сергеев

Отец ребёнка: Дворянкин Сергей Моисеев

Рождение ребёнка
28.03.1857

Дочь: Дворянкина Хеония Сергеева

Отец ребёнка: Дворянкин Сергей Моисеев

Рождение ребёнка
20.05.1859 ст.

Сын: Обидин Карп Сергеев

Отец ребёнка: Дворянкин Сергей Моисеев

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Обидин Иоанн Сергеев

Отец ребёнка: Дворянкин Сергей Моисеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close