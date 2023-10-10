Рахманина Авдотья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Рахманин Михаил Иванов
Мать: Афимья
Рождение ребёнка
01.12.1851
Дочь: Дворянкина Анна Сергеева
Отец ребёнка: Дворянкин Сергей Моисеев
Рождение ребёнка
20.10.1854
Сын: Обидин Егор Сергеев
Отец ребёнка: Дворянкин Сергей Моисеев
Рождение ребёнка
28.03.1857
Дочь: Дворянкина Хеония Сергеева
Отец ребёнка: Дворянкин Сергей Моисеев
Рождение ребёнка
20.05.1859 ст.
Сын: Обидин Карп Сергеев
Отец ребёнка: Дворянкин Сергей Моисеев
Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1862
Сын: Обидин Иоанн Сергеев
Отец ребёнка: Дворянкин Сергей Моисеев
Смерть
Неизвестно