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(Мурова) Лина Васильевна
(Мурова) Лина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.1927
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Wilhelm
1892 г.р.
Мать
(Мурова) Хильма Николаевна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1927
Отец:
Wilhelm
Мать:
Хильма Николаевна
Смерть
Неизвестно
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