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(Мурова) Лина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1927

Отец: Wilhelm

Мать: Хильма Николаевна

Смерть
Неизвестно
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