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Федор Андронов

Место рождения

Большепетровское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большепетровское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Юрьевского уезду Польского вотчины князя Александра князь Алексиева сна Долгорукова село Петровское
Рождение ребёнка
С 1745 по 1756 ст.

Дочь: Масленикова Елена Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Киржачской округи вотчины господина князя Долгорукова села Петровского дворовая отпущенная
Смерть
Неизвестно
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