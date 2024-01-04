Федор Андронов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Юрьевского уезду Польского вотчины князя Александра князь Алексиева сна Долгорукова село Петровское
Рождение ребёнка
С 1745 по 1756 ст.
Дочь: Масленикова Елена Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Киржачской округи вотчины господина князя Долгорукова села Петровского дворовая отпущенная
Смерть
Неизвестно