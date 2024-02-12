Соколов Архип
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Скаредных (Соколова) Ульяна Архипова
Мать ребёнка: не указана
Деревня Кочнева Широта: 56.888483 Долгота: 68.659763 Аромашевская волость http://www.etomesto.ru/map-tumen_ishim_1865-okrug/ Кочнева д., при р. Вагае, на зем. тр. (https://familio.org/knowledge-base/... Показать все