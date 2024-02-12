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Соколов Архип

Место рождения

Кочнева, Аромашевская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

Около 1717

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочнева, Аромашевская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Скаредных (Соколова) Ульяна Архипова

Мать ребёнка: не указана

Кочнева, Аромашевская волость, Ишимский уезд
Деревня Кочнева Широта: 56.888483 Долгота: 68.659763 Аромашевская волость http://www.etomesto.ru/map-tumen_ishim_1865-okrug/ Кочнева д., при р. Вагае, на зем. тр. (https://familio.org/knowledge-base/... Показать все

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